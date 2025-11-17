താരൻ അകറ്റാം; ഈസിയാണ്, മരുന്നും വേണ്ട

MV Desk
തലയോട്ടിയിലെ വരൾച്ച, ഫംഗസ് വളർച്ച, അമിതമായ എണ്ണമയം എന്നിവ താരനു കാരണമാകാം. ഇനി പറയുന്ന ആറു മാർഗങ്ങൾ താരൻ അകറ്റി ശിരോചർമം ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കും.
പ്രോബയോട്ടിക്സും ലാക്റ്റിക് ആസിഡുമാണ് തൈരിന്റെ ശക്തി. തൈര് ശിരോചർമത്തിലെ ബാക്റ്റീരിയകളെ സന്തുലിതമാക്കാനും താരന് കാരണമാകുന്ന ഫംഗസുകൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. തൈര് ഹെയർ മാസ്കായി നേരിട്ട് പുരട്ടുകയോ ദിവസവും കഴിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
നാരങ്ങയുടെ സ്വാഭാവിക അസിഡിറ്റി ശിരോചർമത്തിന്റെ പിഎച്ച് (pH) നില സന്തുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അധികമുള്ള എണ്ണമയം നീക്കം ചെയ്യാനും തലയോട്ടിക്ക് ഉന്മേഷം നൽകാനും ഇത് ഉത്തമമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: നാരങ്ങാനീര് നേർപ്പിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ധാരാളമടങ്ങിയ ചണവിത്ത്, ശിരോചർമത്തിലെ വീക്കവും (inflammation) വരൾച്ചയും കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യമുള്ള മുടിവളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ശക്തമായ ആന്റിഫംഗൽ, ആന്റിബാക്റ്റീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വെളുത്തുള്ളി താരന് കാരണമാകുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ എണ്ണയിൽ ചേർത്ത് തലയിൽ പുരട്ടുകയോ ചെയ്യാം.
വൈറ്റമിൻ സി, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ നെല്ലിക്ക മുടിയുടെ വേരുകൾക്ക് ബലം നൽകുകയും അണുബാധകൾ തടയുകയും താരനെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച്, തേങ്ങയുടെ ആന്റിഫംഗൽ, മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഗുണങ്ങൾ തലയോട്ടിക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും വരൾച്ച തടയാനും സഹായിക്കുന്നു.