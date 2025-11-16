ഐപിഎൽ ടീമുകൾ റിലീസ് ചെയ്ത കളിക്കാർ

Sports Desk

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്

  1. മഹിപാൽ ലോംറോർ

  2. കരീം ജാനത്

  3. ദാസുൻ ശനക

  4. ജെറാൾഡ് കോട്സി

  5. കുൽവത് ഖെജ്രോലിയ

ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്സ്

  1. രവി ബിഷ്ണോയ്

  2. ഡേവിഡ് മില്ലർ

  3. ആകാശ് ദീപ്

  4. ആര്യൻ ജുയൽ

  5. യുവരാജ് ചൗധരി

  6. രാജ്‌വർധൻ ഹംഗാർഗേക്കർ

ഡൽഹി ക്യാപ്പിറ്റൽസ്

  1. മോഹിത് ശർമ

  2. ഫാഫ് ഡു പ്ലെസി

  3. സെദ്ദിഖുള്ള അടൽ

  4. ജേക്ക് ഫ്രേസർ മക്ഗുർക്ക്

  5. മന്വന്ദ് കുമാർ

  6. ദർശൻ നാൽക്കണ്ടെ

  7. ഡൊണോവാൻ ഫെരീര

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്

  1. ആന്ദ്രെ റസൽ

  2. വെങ്കടേഷ് അയ്യർ

  3. ക്വിന്‍റൺ ഡി കോക്ക്

  4. മൊയീൻ അലി

  5. ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്

  1. രാഹുൽ ത്രിപാഠി

  2. വംശ് ബേദി

  3. ആന്ദ്രെ സിദ്ധാർഥ്

  4. രചിൻ രവീന്ദ്ര

  5. ഡെവോൺ കോൺവേ

  6. ദീപക് ഹൂഡ

  7. വിജയ് ശങ്കർ

  8. ഷെയ്ഖ് റഷീദ്

  9. കമലേഷ് നഗർകോട്ടി

  10. മതീശ പതിരണ

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു

  1. ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ

  2. സ്വസ്തിക് ചികാര

  3. മായങ്ക് അഗർവാൾ

  4. ടിം സെയ്ഫർട്ട്

  5. മനോജ് ഭണ്ഡാഗെ

  6. ലുൻഗി എൻഗിഡി

  7. ബ്ലസിങ് മുസറബാനി

  8. മോഹിത് രഥി

പഞ്ചാബ് കിങ്സ്

  1. ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ

  2. ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്

  3. ആരോൺ ഹാർഡി

  4. കുൽദീപ് സെൻ

  5. പ്രവീൺ ദുബെ

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്

  1. കുനാൽ റാത്തോഡ്

  2. വാനിന്ദു ഹസരങ്ക

  3. മഹീഷ് തീക്ഷണ

  4. ഫസർ ഹഖ് ഫറൂഖി

  5. അശോക് ശർമ

  6. കുമാർ കാർത്തികേയ

  7. ആകാശ് മധ്വാൾ

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്

  1. ബെവോൻ ജേക്കബ്സ്

  2. കരൺ ശർമ

  3. കെ.എൽ. ശ്രീജിത്ത്

  4. ലിസാർഡ് വില്യംസ്

  5. മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ

  6. പി.എസ്.എൻ. രാജു

  7. റീസ് ടോപ്‌ലി

  8. വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്

  1. അഭിനവ് മനോഹർ

  2. അഥർവ തയ്ഡെ

  3. സച്ചിൻ ബേബി

  4. വിയാൻ മുൾഡർ

  5. മുഹമ്മദ് ഷമി

  6. സിമർജീത് സിങ്

  7. രാഹുൽ ചഹർ

  8. ആഡം സാംപ

