ആഗോള മാന്ദ്യം ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നു

ബിസിനസ് ലേഖകൻ കൊച്ചി: ആഗോള മാന്ദ്യം രൂക്ഷമാകുന്നതിനാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ വന്‍കിട ഐടി കമ്പനികള്‍ കനത്ത സമ്മര്‍ദം നേരിടുന്നു. നാണയപ്പെരുപ്പം നേരിടാന്‍ വിവിധ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകള്‍ പലിശ നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയതോടെ അമെരിക്കയും യൂറോപ്പും അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെ കമ്പനികള്‍ ചെലവ് ചുരുക്കല്‍ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ കരാറുകള്‍ റദ്ദാക്കുന്നതും മാര്‍ജിന്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ വിലപേശല്‍ ശക്തമാക്കിയതുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഐടി മേഖലയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ വന്നതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ഐടി മേഖല കൈയടക്കിയിരുന്ന പല രംഗങ്ങളിലും കരാറുകള്‍ കുറയുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ ഒഴുക്ക് ഗണ്യമായി കൂടിയതോടെ അമെരിക്കന്‍ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതും ഇന്ത്യന്‍ ഐടി കമ്പനികളുടെ ആഗോള മേഖലയിലെ മത്സരക്ഷമതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ പല പ്രമുഖ നാണയങ്ങളും ഡോളറിനെതിരേ കനത്ത തകര്‍ച്ച നേരിട്ടപ്പോഴും രൂപ ശക്തമായി പിടിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര ഐടി കമ്പനിയായ ഇന്‍ഫോസിസിന്‍റെ അറ്റാദായം ഒക്റ്റോബര്‍ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ മുന്‍വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവിനേക്കാള്‍ ഏഴ് ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 6,106 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഇക്കാലയളവില്‍ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനംത്തില്‍ കേവലം 1.3 ശതമാനം വർധന മാത്രമാണുണ്ടായത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി കമ്പനിയായ ടിസിഎസിന്‍റെ അറ്റാദായം ഒക്റ്റോബര്‍ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ മുന്‍വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ കേവലം രണ്ട് ശതമാനം വർധന മാത്രമാണുണ്ടായത്. സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തെക്കാള്‍ ടിസിഎസിന്‍റെ അറ്റാദായത്തില്‍ 2.5% ഇടിവുണ്ടായി. വിപ്രോ, കോഗ്നിസന്‍റ്, എച്ച്സിഎല്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെയും അറ്റാദായത്തില്‍ അവലോകന കാലയളവില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ബിസിനസിലും ലാഭത്തിലും കനത്ത ഇടിവ് നേരിടുന്നതിനാല്‍ മുന്‍നിര ഐടി കമ്പനികളെല്ലാം പുതിയ നിയമനങ്ങള്‍ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.