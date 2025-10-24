ദുബായ്: സുസ്ഥിര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പങ്ക് നിർ ണായകമാണെന്ന് ഡോ. ശശി തരൂർ എം പി പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിത വളർച്ച എന്ന ആശയം ഇക്കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആർഎജി ഹോൾഡിങ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'ഒരുമിച്ച് നാളെയെ നിർമ്മിക്കാം”എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടത്തിയ കോൺക്ലേവിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കോൺക്ലേവിൽ യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് സെന്ററുകളിൽ ഒന്നായ ആർ എ ജി ടവർ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.
സംരംഭകത്വത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സഹകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ ബിസിനസ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതെന്ന് ആർ എ ജി ഹോൾഡിംഗ്സ് സിഇഒ റസ്സൽ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ കീഴിലെ ഹംദാൻ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻകുബേറ്റർ വഴി ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ആർ എ ജി ഹോൾഡിംഗ്സ്.
ആർഎജി ടവർ ഒരു ബിസിനസ് സെന്റർ എന്നതിലുപരി യുഎഇയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും സംരംഭകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടമാണെന്നെന്നും സിഇഒ റസ്സൽ അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആഗോളതലത്തിൽ 3,500-ൽ അധികം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന ആർ എ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുബായിലെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലായി 350,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പ്രീമിയം ബിസിനസ് വർക്ക് സ്പെയ്സുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ആർ എ ജി പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്.
ദുബായിലെ സംരംഭകർക്കായി നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, പഠനം, പങ്കാളിത്ത അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആർ എ ജി ക്ലബ് കോൺക്ലേവിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഹലാൽ ജേർണി ആപ്പിലുള്ള ആർ എ ജി എയ്ഞ്ചൽ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനവും ആർ എ ജി ഐഡിയ എച്ച്ക്യു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു.
ആർഎജി ഫാൻ ക്ലബ് ആസ്ഥാനം പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ദിനേശ് കാർത്തിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.