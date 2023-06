തൊഴിൽ വാർത്തകൾ(15-06-23)

അഭിമുഖം ജൂണ്‍ 23 ന്

തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, സെന്‍ട്രല്‍ പോളിടെക്നിക് കോളെജില്‍ ട്രേഡ്സ്മാന്‍ (ടൂ & ത്രീ വിലര്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ്, ഹൈഡ്രോളിക്സ്/പ്ലംബിംഗ്) തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേയ്ക്കുളള അഭിമുഖം ജൂണ്‍ 23 ന് രാവിലെ 10 ന് കോളെജില്‍ നടത്തും. ട്രേഡ്സ്മാന്‍ (ടു & ത്രീ വീലര്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ്) തസ്തികയില്‍ ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്. യോഗ്യത: ഐ.റ്റി.ഐ (ഡീസല്‍ മെക്കാനിക് മോട്ടോര്‍ മെക്കാനിക്ക് വെഹിക്കിള്‍ ) അല്ലെങ്കില്‍ റ്റി.എച്ച്.എസ് (റ്റു & ത്രീ വീലര്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ്) അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ യോഗ്യത. ട്രേഡ്സ്മാന്‍ -(പ്ലംബിങ്/ഹൈഡ്രോളിക്സ്) തസ്തികയിലും ഒരു ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത: ഐ.റ്റി.ഐ (പ്ലംബിങ്/ഹൈഡ്രോളിക്സ്) അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ യോഗ്യത. താൽപര്യമുള്ളവര്‍ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം കോളെജില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.cpt.ac.in.

സീനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ്

കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷം കാലാവധിയുള്ള ഒരു സമയ ബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതിയായ ‘Regional Cum Facilitation Centre for Sustainable Development of Medicinal Plants’ല്‍ ഒരു സീനിയര്‍ കണ്‍സല്‍ട്ടന്‍റിന്‍റെ താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനായി ജൂണ്‍ 21 ന് രാവിലെ 10 ന് കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ തൃശൂര്‍ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് ഇന്‍റര്‍വ്യൂ നടത്തും. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.kfri.res.

ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ

കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ 26 മാർച്ച് 2024 വരെ കാലാവധിയുള്ള ഒരു സമയ ബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതിയായ ‘Tropical Ecosystem Vulnerability to the changing climate: An ecophysiological study from forests of Southern Western Ghats.’ ൽ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോയെ താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.kfri.res.

അനസ്‌തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഒഴിവ്

കോഴിക്കോട് ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളെേജ്‌ ആശുപത്രിയില്‍ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ അനസ്‌തേഷ്യോളജിസ്റിനെ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. യോഗ്യത : അനസ്തേഷ്യോളജിയിലുള്ള എം.ഡി/ഡി.എന്‍.ബി, ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തോടുകൂടിയ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ അനസ്തേഷ്യ. പ്രതിഫലം : പ്രതിമാസം 1,00,000 രൂപ. താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികള്‍ ജൂൺ 19 ന് ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 12 മണിക്ക്‌ അസൽ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്‍റെ ചേംബറിൽ ഇന്‍റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

ട്രേഡ്‌സ്മാന്‍ (കാര്‍പെന്‍ററി) ഒഴിവ്

ശ്രീകാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളില്‍ നിലവിലുള്ള ട്രേഡ്‌സ്മാന്‍ (കാര്‍പെന്‍ററി) തസ്തികയിലെ ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഐ.ടി.ഐ കാര്‍പെന്‍ററിയാണ് യോഗ്യത.താൽപര്യമുള്ളവര്‍ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ജൂണ്‍ 19 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10ന് ശ്രീകാര്യം ചാവടിമുക്കിലുള്ള ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഓഫീസില്‍ അഭിമുഖത്തിനായി ഹാജരാകണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍ : 0471 2590079, 9400006462.