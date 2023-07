തൊഴിൽ വാർത്തകൾ(30-07-23)

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ

ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയറിങ്ങിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. നിശ്ചിത ട്രേഡിൽ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ നിർദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയായ BE/B.Tech & ME/M.Tec in Mechanical Engineering with first class or equivalent either in UG/PG ആണ് യോഗ്യത. താൽപര്യമുള്ളവർ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനു രാവിലെ 10ന് ബയോഡേറ്റയും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും സഹിതം ടെസ്റ്റ്/ഇന്‍റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകണം.