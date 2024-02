തൊഴിൽ വാർത്തകൾ (21-02-2024)

ഫിസിയോ തെറാപ്പി ട്രെയിനിങ്

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്‍റർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കു നിയമനത്തിന് മാർച്ച് 1ന് വാക്ക് ഇൻ ഇന്‍റർവ്യൂ നടത്തും. വിശദ വിവരങ്ങൾ www.rcctvm.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്.

ഹിന്ദി ടീച്ചർ

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കന്‍ററി സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദി (ജൂനിയർ) തസ്തികയിൽ ഭിന്നശേഷി – ശ്രവണ പരിമിതർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിര ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത: 50 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ ഹിന്ദി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, B.Ed and SET / NET / M.Ed / M.Phil / Phd or Equivalent (Relaxation of 5 percentage marks in Post graduation will be given to SC / ST and Differently Abled Candidates as per G.O.(MS) No. 288/15/Gl. Edn. Dated 13.11.2015). പ്രായപരിധി: 01.01.2023ന് 40 വയസു കവിയാൻ പാടില്ല (നിയമാനുസൃത വയസിളവ് ബാധകം).

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 45,600 – 95,600. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഫെബ്രുവരി 26നകം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ അടുത്തുള്ള ടൗൺ / ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. നിലവിൽ ജോല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട മാധാവിയിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി ഹാജരാക്കണം.