# റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി

ജ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ​വും സം​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​റി. മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തു ജ​ലം എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​യ​ത്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ജ​ലം കി​ട്ടാ​ക്ക​നി​യാ​കു​ന്ന കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് നാം ​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ള്‍ ജ​ല​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​കും എ​ന്ന പ്ര​വ​ച​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ലും അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടേ​ണ്ട. ഭൂ​ഗ​ര്‍ഭ ജ​ല അ​ള​വ് ദി​നം​പ്ര​തി​യെ​ന്നോ​ണം കു​റ​ഞ്ഞു വ​രി​ക​യാ​ണ്. മു​ന്‍പ് വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​മാ​യാ​ല്‍ ന​മ്മ​ള്‍ പു​ഴ​യി​ലൊ​രു ഓ​ലി കു​ത്തും. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് കു​ളി​യും ന​ന​യു​മെ​ല്ലാം. ഇ​പ്പോ​ള്‍ പു​ഴ മെ​ലി​ഞ്ഞു. ഓ​ലി കു​ത്തി​യാ​ലും വെ​ള്ളം കി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​കൃ​തി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം 270 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​ര​ള്‍ച്ച നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തു 400 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും ജ​ല​ദൗ​ര്‍ല​ഭ്യം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണു യൂ​ണി​സെ​ഫി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍. 2025 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ലോ​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ പ​കു​തി ശു​ദ്ധ​ജ​ല ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടും. 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ല​ഭ്യ​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ന്ത​രം 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണു സൂ​ച​ന.

ജ​ലം പ​ല മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. മു​ന്‍പ് പ്ര​കൃ​ത്യാ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ഇ​ന്ന് ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ള്‍ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളി​ട​ത്ത് നി​ശ്ചി​ത അ​ള​വി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന ഒ​രു ഉ​ത്പ​ന്ന​മെ​ന്നോ​ണം മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ക​രു​ത​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പോം​വ​ഴി.

ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ലോ​ക ജ​ല​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ലോ​ക ജ​ല​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്‌​ട്ര സ​ഭ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് "ജ​ല-​ശു​ചി​ത്വ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​റ്റ​ത്തെ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക' (Accelerating Change To Solve The Water And Sanitation Crisis) എ​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പ് ജ​ല​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു ചേ​രു​ക​യാ​ണ്.

ജ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണം വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍

ലോ​ക​ത്തു ല​ഭ്യ​മാ​യ ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ 3 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മു​ള്ള ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് മാ​ന​വ​രാ​ശി നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ സു​സ്ഥി​ര ഉ​പ​യോ​ഗ​വും, സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും നാ​മോ​രു​ത്ത​രു​ടേ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ആ​രം​ഭി​ച്ചാ​ലേ ശു​ദ്ധ​ജ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കൂ.