#എ​സ്. ശ​ര്‍മ, മു​ന്‍ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി

തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ലും പു​റം ക​ട​ലി​ലു​മു​ള്ള നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​രി​മ​ണ​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​ണ​ലും മ​റ്റു ധാ​തു​ക്ക​ളും ഖ​ന​നം ചെ​യ്യ​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്കു വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ "ക​ട​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ധാ​തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും നി​യ​മം 2022' (Offshore Area Mineral [Development & Regulation] Act 2002, OAMDR) ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 9ന് ​കേ​ന്ദ്ര ഖ​ന​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ഭി​പ്രാ​യം അ​റി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി മാ​ര്‍ച്ച് 11 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

തീ​ര​ക്ക​ട​ലും പു​റം ക​ട​ലും 3.43 ച. ​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളാ​ക്കി 50 വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്ക് ഖ​ന​ന​ത്തി​നാ​യി പാ​ട്ട​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം. ഏ​ക​ദേ​ശം 155 ച. ​കി. മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

ആ​ക്റ്റ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍

സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പൊ​തു​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ തീ​ര​ക്ക​ട​ല്‍- പു​റം​ക​ട​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ബ​ഹു​രാ​ഷ്‌​ട്ര കു​ത്ത​ക​ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്താ​യി മാ​റു​ന്നു. ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യ OAMDR ആ​ക്റ്റ്- 2002 പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ഖ്യ​മാ​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും തീ​ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ​യു​മാ​ണ്.

ക​ര​ട് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം തീ​ര​ക്ക​ട​ല്‍ (Territorial water), പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല (EEZ), (Continentalshelf) തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ട​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്ക് ഖ​ന​നം ന​ട​ത്താം. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മം വ​ഴി ഖ​ന​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് 1982ല്‍ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്‌​ട്ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​ടു​ത്ത UNCLOS (United Nations Convention on Law of the Sea) പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണ്. ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​ര​ത്ത് നി​ന്നും 22 കി.​മീ. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ല​നി​ല്ക്കു​ന്ന ജൈ​വ-​അ​ജൈ​വ സ​മ്പ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം അ​താ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ്. ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ര്‍ദേ​ശം UNCLOS വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ലെ ഖ​ന​ന​വും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​രു​പാ​ധി​കം പി​ന്‍വ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.