വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ(06-06-23)

ബാച്ചിലർ ഒഫ് ഡിസൈൻ(B.Des) പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂൺ 25ന്

സംസ്ഥാനത്തിലെ 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ ബാച്ചിലർ ഒഫ് ഡിസൈൻ(B.Des) കോഴ്സിലേക്ക് എൽ.ബി.എസ്. സെന്‍റർ നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്(KSDAT) 2023 ജൂൺ 25 വിവിധ പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. തുടർ വിവരങ്ങൾക്കായി www.lbscentre.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് നിരന്തരം സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ: 0471 – 2324396, 2560327.

സൗജന്യ പരിശീലനം

കേന്ദ്ര തൊഴിൽ ഉദ്യോഗ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശീയ തൊഴിൽ സേവന കേന്ദ്രം, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗക്കാരായ യുവതിയുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിവിധ കോഴ്സുകൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ 2023 ജൂലൈ ഒന്ന്‌ മുതൽ ആരംഭിക്കും. സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് സ്കീം, ഒ ലെവൽ കംപ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഒ ലെവൽ കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ മെയിന്‍റനൻസ്, ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ, അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് അസോസിയേറ്റ്, സൈബർ സെക്വേഡ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് അസോസിയേറ്റ് എന്നീ കോഴ്സുകളിലാണ് പ്രവേശനം. കോഴ്സ് കാലാവധി ഒരു വർഷമായിരിക്കും. 18 മുതൽ 30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് സ്കീമിന് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 27 വയസാണ്. പ്രതിമാസം 1,000/- രൂപ സ്റ്റൈപൻഡും മറ്റു പഠനസാമഗ്രികളും സൗജന്യമായി നൽകും. കോഴ്സുകളിൽ ചേരാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ജൂൺ 30-ാം തീയതിക്കകം വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും, എസ്.എസ്.എൽ.സി., പ്ലസ്ടു, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ കാർഡ്, എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് കാർഡ്, രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് (Front Page) എന്നീ രേഖകളുടെ കോപ്പി സഹിതം The Sub-Regional Employment Officer, National Career Service Centre for SC/STs, Behind Music College, Thycaud, Trivandrum – 14 എന്ന വിലാസത്തിലോ placementsncstvm@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലോ അയക്കേണ്ടതാണ്.