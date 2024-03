censor board asked to for name change for oru bharatha sarkar ulpanam movie

'ഒരു ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്പന്നം' എന്ന സിനിമയുടെ പേര് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സെന്‍ട്രല്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ്. സിനിമയുടെ പേരില്‍ "ഭാരതം' എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കാട്ടിയാണ് നിര്‍ദേശം. പേര് മാറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രദര്‍ശനാനുമതി നല്‍കികൊണ്ടുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ നിലപാട്. തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പിൻവലിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ പേരുമാറ്റുമെന്നു അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന് ക്ലീൻ യു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചെന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ഭാരതം എന്ന പേര് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞതിന്‍റെ കാരണം വ്യകതമായിട്ടില്ലെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും അടക്കം കോടികളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. ചിത്രം മാര്‍ച്ച് 8നാണ് തീയറ്ററില്‍ എത്തുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായി പുരുഷവന്ധ്യംകരണം പ്രമേയമാകുന്ന കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രമാണ് 'ഒരു ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്പന്നം'. സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിസാം റാവുത്തർ ആണ്. മിന്നൽ മുരളിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ഷെല്ലിയാണ് നായിക. അജു വർഗീസ്, ഗൗരി ജി കിഷൻ, ദർശന എസ് നായർ, ജാഫര്‍ ഇടുക്കി, വിനീത് വാസുദേവൻ, ലാൽ ജോസ്, ഗോകുലൻ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ.