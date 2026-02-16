"ഇഷ്ടം മോദിയോട്", രാജ്യത്ത് ഇനിയും ജീവിക്കണമെന്ന് താപ്സി പന്നു; വിഡിയോ വൈറൽ

മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയയാണ് നടി താപ്സി പന്നു. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് താപ്സി നൽകിയ മറുപടിയാണ്.
ഒരു ഹിന്ദി വാര്ത്താ ചാനലിന്റെ പരിപാടിക്കിടെ ടോക്ക് ഷോയിലെ റാപ്പിഡ് ഫയറിലാണ് താപ്സി ഇഷ്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരാണെന്ന ചോദ്യം നേരിട്ടത്. രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് തപ്സിയുടെമുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും. ഇരുവരുടേയും ചിത്രങ്ങൾ സ്ക്രീനുകളിൽ തെളിഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടി മുന്നോട്ട് വന്ന് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രത്തില് തൊടുകയായിരുന്നു.
പിന്നാലെ മോദിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണവും നടി വ്യക്തമാക്കി. “എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ജീവിക്കണമെന്നുണ്ട്”, എന്നായിരുന്നു നടിയുടെ വാക്കുകള്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ് താപ്സിയുടെ വിഡിയോ. രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയാണ് താപ്സിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമായത് എന്നാണ് നെറ്റിസൺസിന്റെ അഭിപ്രായം. നിലനിന്നു പോകാൻ ഭരണകക്ഷിയുടെ പക്ഷം ചേരേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കലാകാരന്മാരെന്നും പലരും വിമർശിക്കുന്നു.