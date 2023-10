ഇന്നലെകളുടെ ഓർമകളുമായി തപാല്‍ ദിനാചരണം

Picture shared by All India Radio ahead of World Post Day AIR

ജിഷാ മരിയ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്ര പുരോഗമിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ എഴുത്തുകള്‍ക്കായി പോസ്റ്റ്മാന്‍റെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഓർമ ഓരോരുത്തര്‍ക്കുമുണ്ടാകും. ഇന്ന് കത്തുകള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ക്ക് വഴിമാറിയെങ്കിലും ആ തപാല്‍ക്കാലം ഗൃഹാതരത്വമുണര്‍ത്തുന്ന ഓർമകളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളറിയാന്‍ എഴുത്തുമായി വരുന്ന പോസ്റ്റുമാനെ കാത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പുതു തലമുറയ്ക്ക് അന്യമാണ്. മറയ്ക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത കാര്‍ഡും, മടക്കി ഒട്ടിക്കുന്ന ഇന്‍ലന്‍ഡും എഴുതിയ കടലാസ് ഉള്ളിലൊതുക്കുന്ന കവറും പോസ്‌റ്റോഫീസിലെ മേശയില്‍ കുടഞ്ഞിട്ട് സീലടിക്കുമ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്ന ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്നവര്‍ എല്ലാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പതിവുകാഴ്ചകളായിരുന്നു. ചുവന്ന പെട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് എഴുത്തിടുമ്പോള്‍ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കത്തു വായിച്ച് മറുപടി അയക്കുന്നതും കാത്ത്. ദിവസങ്ങളോളം നോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഗൃഹാതുര സ്മരണകളുണര്‍ത്തുന്നതാണ്. ക്രിസ്മസിനും പുതുവത്സരത്തിനുമെല്ലാം ആശംസാ കാര്‍ഡുകള്‍ വാങ്ങാനും ചെറിയൊരു കുറിപ്പെഴുതി അയയ്ക്കാനും അന്നത്തെ സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു പോലും താല്പര്യമേറെയായി രുന്നു. വിദേശത്തുള്ള ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ കത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മനസിലെ നൊമ്പരം ദുബായ് കത്തു പോലുള്ള പാട്ടുകള്‍ക്കും വഴി തുറന്നു. കാലചക്രങ്ങള്‍ പല തവണ മാറി നീങ്ങിയപ്പോള്‍ പോസ്‌റ്റോഫീസുകളില്‍ കത്തുകളെത്തുന്നത് കുറഞ്ഞു. ബാങ്ക് നോട്ടീസുകളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പോസ്റ്റുമാന് പിടിപ്പതു പണിയുണ്ടാക്കുമ്പോഴും കത്തുകള്‍ കുറയുന്നതായാണ് അനുഭവം. വിവരങ്ങള്‍ നേരിട്ടു പറയാനും നേരില്‍ കണ്ട് സംസാരിക്കാനും കൂട്ടുകാരൊന്നിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്താനുമെല്ലാം മൊബൈല്‍ ഫോണുള്‍പ്പെടെയുള്ള നവമാധ്യമങ്ങള്‍ പുതിയ കാലഘട്ടത്തില്‍ സജീവ സാന്നിധ്യമായപ്പോള്‍ കത്തുവായിക്കാനും കത്തെഴുതാനുമൊന്നും മിനക്കെടാന്‍ ആര്‍ക്കും സമയമില്ലെന്ന എന്നതാണ് വസ്തുത. കത്തെഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ അധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെത്തുമ്പോള്‍ അവര്‍ കൗതുകത്തോടെയാണ് എല്ലാം കണ്ടറിയുന്നത്. എഴുത്തുകളെക്കാള്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാനും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിനുമെല്ലാം അവസരമൊരുക്കി പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകളെ നഷ്ടത്തില്‍ നിന്നും കരകയറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് എവിടെയും. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും പഴയ കാലത്ത് ഒരു കത്തു കിട്ടാന്‍ കാത്തിരുന്നതും അതുപൊട്ടിച്ചു വായിച്ച് കാര്യങ്ങളിയുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷവും ഒന്നുവേറെ തന്നെയെന്ന് അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചവര്‍ പറയും. പുതുതലമുറയ്ക്ക് അന്യമായ മധുര നൊമ്പരം അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഓരോ തപാല്‍ദിനത്തിലും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവര്‍. എന്തു തന്നെയായാലും ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളെപ്പോലും 6 അക്ക നമ്പറില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തപാല്‍ സംവിധാനം നിലനില്‍ക്കേണ്ടതും, ലാഭകരമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും ആവശ്യമാണ.് വിശ്വാസവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കി കൊണ്ട് പുതിയ വഴിത്താര കളിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോള്‍ തപാല്‍ ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ തപാല്‍ മേഖലയുടെ പ്രസക്തിയിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണ ശൃംഖലയാണ് തപാല്‍ സംവിധാനം. ഇന്‍റര്‍നെറ്റിന്‍റെ ഈ കാലത്ത് പോലും തപാല്‍ വകുപ്പ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രാഥമികമായ ആശയ വിനിമയ മാര്‍ഗമാണ്. നിത്യജീവിതത്തില്‍ തപാല്‍ സംവിധാനത്തിന്‍റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യമെങ്ങും തപാല്‍ വാരാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 'വിശ്വാസത്തിനായി ഒരുമിച്ച് ; സുരക്ഷിതവും ബന്ധിപ്പിച്ചതുമായ ഭാവിക്കായി സഹകരിക്കുന്നു' എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ തപാല്‍ വാരാചരണത്തിന്‍റെ തീം. നിരവധി സേവനങ്ങളാണ് ഇന്ന് തപാല്‍ വകുപ്പ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി നല്‍കി വരുന്നത്. കത്തുകളും പോസ്റ്റ് കാര്‍ഡുകളും സ്വീകര്‍ത്താവിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സേവനത്തിന് പുറമെ പാര്‍സല്‍ സര്‍വീസ്, വിപിപി, മണി ഓര്‍ഡര്‍, ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, സേവിംഗ്‌സ്, ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്ര, എക്‌സ്പ്രസ് കൊറിയര്‍ സര്‍വ്വീസ്, പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ജനക്ഷേമ സേവനങ്ങള്‍ പോസ്‌റ്റോഫീസ് വഴി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. 1969 ല്‍ ജപ്പാനിലെ ടോക്യോവില്‍ നടന്ന യൂണിവേഴ്‌സല്‍ പോസ്റ്റല്‍ യൂണിയന്‍ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഒക്ടോബര്‍ 9 ലോക തപാല്‍ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്ത് തപാല്‍ദിന വാരാഘോഷം 9മുതല്‍ 14വരെയാണ്. തപാല്‍ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് പ്രദര്‍ശനം, വിവിധ പരിപാടികള്‍ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.