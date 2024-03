The body was discovered by local residents this morning

ഫരീദാബാദ്: ഹരിയാനയിൽ നവജാത ശിശുവിന്‍റെ മൃതദേഹം വീടിന്‍റെ ചുറ്റുമതിലിന്‍റെ ഗ്രില്ലിൽ തുളച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രദേശവാസികളാണ് ആദ്യം കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മതിലിലെ ഇരുമ്പ് ഗ്രില്ലിൽ തുളച്ച് കയറിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ഹരിയാനയിലെ അജ്‌റോണ്ടയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം. കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കാനായി മനപ്പൂർവ്വം കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗ്രില്ലിൽ തുളച്ചതാണോ, അബദ്ധത്തിൽ മരിച്ചതോടെ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതാണോ എന്നതടക്കം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുകയാണ്. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മാർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.