നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. മൂന്നാം പ്രതിയായ മണികണ്ഠനാണ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ മദ്യ ലഹരിയിൽ കൈ ഞെരമ്പ് മുറിച്ചത്. മദ്യപിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് മണികണ്ഠനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.
തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കടയിൽ നിന്ന് ബ്ലേഡ് വാങ്ങി കൈ ഞെരമ്പ് മുറിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ശേഷം പ്രതിയെ പൊലീസ് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഡിസംബർ എട്ടിന് കേസിന്റെ വിധി പ്രസ്താവിക്കാനിരിക്കെയാണ് മൂന്നാം പ്രതി ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി വിധി പറയുന്ന കേസിൽ പൾസർ സുനി ഒന്നാം പ്രതിയും നടൻ ദീലിപ് എട്ടാം പ്രതിയുമാണ്.