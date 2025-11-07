Kerala

ശബരിമലയിൽ ഷാംപൂ സാഷേകൾക്കും രാസകുങ്കുമത്തിലും നിരോധനം

ഉത്തരവ് കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ശബരിമലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷാംപൂ സാഷേകൾക്ക് വിലക്ക്

sabarimala

Updated on

കൊച്ചി: ശബരിമലയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷാംപൂ സാഷേകള്‍ക്ക് ഹൈക്കോടതി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും ഷാംപു സാഷേകളുടെ വില്‍പ്പനയും, ഉപയോഗവും ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് തടഞ്ഞു. പമ്പാനദിയില്‍ ഉള്‍പ്പടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

വിലക്ക് കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നൽകി. നിലവിൽ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും എരുമേലിയിലും രാസ കുങ്കുമം വില്‍ക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്.

‌ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതിക്ക് വിനാശകരമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ നടപടി. മണ്ഡല - മകരവിളക്ക് സീസണ്‍ 15ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് വിലക്ക്.

high court
sabarimala
devaswom board

