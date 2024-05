bombs exploded on the road in kannur

കണ്ണൂർ: ചക്കരക്കൽ ബാവോട് രണ്ട് ഐസ്ക്രീം ബോംബുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. പുലർച്ചെ മൂന്നിമണിയോടെയാണ് സംഭവം. അക്രമികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രദേശത്ത് സിപിഎം-ബിജെപ് സംഘാർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊലീസ് പെട്രോളിങ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.