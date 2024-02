സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക 27 ന്; മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ

cpm to release list of candidates for lok sabha elections on 27th of february file

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഈ മാസം 27 ന്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ ചേർന്ന് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക സമിതിക്കു കൈമാറും. സംസ്ഥാന സമിതി 21 ന് ചേരാനാണു തീരുമാനം. തുടർന്ന് പിബിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വീടും. അതേസമയം ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ. അസൗകര്യം ഇന്ന് ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. പതിനഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെക്കുറിച്ച് യോഗത്തിൽ ഏകദേശ ധാരണയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കാസർകോഡ് ടിവി രാജേഷ്, കണ്ണൂർ കെ.കെ ശൈലജ, വടകര എ പ്രദൂപ് കുമാർ, കോഴിക്കോട് എളമരം കരീം, പാലക്കാട് എം സ്വരാജ്, ആലപ്പുഴ എഎം ആരിഫ്, ഇടുക്കി ജോയ്സ് ജോർജ്, പത്തനംതിട്ട തോമസ് ഐസക്, ആറ്റിങ്ങൽ വി ജോയ്, കൊല്ലം സിഎസ് സുജാത എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് അന്തിമ പട്ടികയിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഇന്നത്തെ യോഗം വിലയിരുത്തി.