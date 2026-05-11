പ്രതിശ്രുത വരൻ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു; സങ്കടം താങ്ങാനാകാതെ യുവതി ജീവനൊടുക്കി

കാസർഗോഡ്: പ്രതിശ്രുത വരൻ ബൈക്കപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്തിന്റെ സങ്കടം താങ്ങാനാകാതെ യുവതി ജീവനൊടുക്കി. കുമ്പള കിദൂർ കുണ്ടക്കേരടുക്കയിൽ ബി. ജയാനന്ദയുടെ മകൾ പ്രഫുല്ലയാണ് (26) ജീവനൊടുക്കിയത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായുള്ള മണിയുമായി പ്രഫുല്ലയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ജൂണിനു ശേഷം വിവാഹം നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഒരു മാസം മുൻപാണ് മണി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് മറ്റൊരു ബൈക്കിൽ ഇടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.
ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ മണി പത്തു ദിവസത്തോളം ചികിത്സയിൽ തുടർന്നുവെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു. മണിയുടെ മരണം പ്രഫുല്ലയെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പോയതിനു തൊട്ടു പുറകേ പ്രഫുല്ല ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിനരികിൽ നിന്നായി ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും കണ്ടെത്തി.
മണിയുടെ വിയോഗം താങ്ങാനാകുന്നില്ലെന്നും തന്റെ മൃതദേഹം മണിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചതിനു തൊട്ടടുത്തായി സംസ്കരിക്കണമെന്നുമാണ് കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം മൃതദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.