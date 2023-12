HC against government for granting zoological park to Nava Kerala Sadas

കൊച്ചി: തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നവകേരള സദസിന്‍റെ വേദി സർക്കാർ മാറ്റി. പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലാണു വേദി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ പരിപാടി നടത്തുന്നതിനെതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണു വേദി മാറ്റാൻ തീരുമാനമായത്. സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നിന്നു വേദി മാറ്റിയെന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഈ കേസിലെ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു. സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്‍റെ മുഴുവൻ സ്ഥലവും മൃഗശാലയുടെ ആവശ്യത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിലാണു വേദി അനുവദിച്ചതെന്ന ഡയറക്റ്ററുടെ വാദം കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. പരിപാടിക്ക് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. ശബ്ദ നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്നു പാർക്ക് ഡയറക്റ്റർ കീർത്തി ഐഎഫ്എസ് മറുപടി നൽകി. സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും മാപ്പും കോടതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. സംരക്ഷിത മേഖലയിലാണു പാർക്കിലെ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 പക്ഷികളും 2 കടുവയുമാണു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലുള്ളത്. നവകേരള സദസിന് വേദി അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45ന് ഹര്‍ജി വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോൾ വേദി മാറ്റിയെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.