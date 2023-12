HC dismissed the plea filed by the woman after becoming pregnant even after sterilization surgery

കൊച്ചി: പ്രസവാനന്തര വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കു ശേഷവും ഗർഭിണിയായതിൽ നഷ്ടപരിഹാരം തേടി യുവതി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. 2 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ തൃശൂർ സ്വദേശിനി നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് സി.എസ് സുധ തള്ളിയത്. കീഴ്ക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നു യുവതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ചില കേസുകളിൽ വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷവും ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഉത്തരവ്. വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയ പരാജയമായതിനാൽ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാനിടയായെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ പരാതി. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള നാലു കുട്ടികളുള്ള യുവതി 1987ലാണ്‌ ആദ്യമായി ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക്‌ വിധേയയായത്‌.