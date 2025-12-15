Kerala

പത്തനംതിട്ട വിട്ടു പോകരുത്; രാഹുലിന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ നിർദേശം

ചോദ‍്യം ചെയ്യാൻ തിങ്കളാഴ്ച‍യോടെ ഹാജരാകണമെന്ന് രാഹുലിന് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Investigation team advises Rahul not to leave Pathanamthitta

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ‍യോട് പത്തനംതിട്ട വിട്ടു പോകരുതെന്ന് പ്രത‍്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ നിർ‌ദേശം. അതേസമയം, ചോദ‍്യം ചെയ്യാൻ തിങ്കളാഴ്ച‍യോടെ ഹാജരാകണമെന്ന് രാഹുലിന് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 11നായിരുന്നു നീണ്ട ഒളിവു ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് രാഹുൽ‌ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയത്. പിറ്റേന്ന് തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടിലുമെത്തിയിരുന്നു. രാഹുലിനെതിരായ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

