കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനില്‍ നിന്നാണ് സുനിത അംഗത്വം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്
kochi corporation udf councillors joined bjp

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനില്‍ നിന്ന് സുനിത അംഗത്വം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

കൊച്ചി: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. 15 വർഷമായി 49 -ാം വാർഡിലെ കൗൺസിലറായി തുടർന്നിരുന്ന സുനിത ഡിക്സനാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നുമണിയോടെ എറണാകുളം സിറ്റി ജില്ലാ കമ്മറ്റി ഓഫിസിലല്‍ വച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനില്‍ നിന്നാണ് സുനിത അംഗത്വം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷനിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും പാപങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് സുനിത പ്രതികരിച്ചു. സാധാരണക്കാർകക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

