കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാന് സിഗ്നല് ലൈറ്റ് ഓഫാക്കി പൊലീസുകാര് നേരിട്ടിറങ്ങി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. രാവിലെ 8:30 മുതൽ 10 വരെയും. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 7.30 വരെയുമാണ് നിർദേശം. ജസ്റ്റിസ് അമിത് റാവലാണ് നിർദേശം നൽകിയത്.
പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള ബാനര്ജി റോഡ്, മെഡിക്കല് ട്രസ്റ്റ് മുതല് വൈറ്റില വരെയുള്ള സഹോദരന് അയ്യപ്പന് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ സിഗ്നല് ഓഫ് ചെയ്ത് പൊലീസുകാര് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പരാതിക്കാരിയും മകളും മാത്രം വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് പ്രതി അതിക്രമിച്ചു വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി. വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിനും ഫോണിലൂടെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തതിനുമാണ് കേസെടുത്തത്.