അബദ്ധത്തിൽ വീണതല്ല; കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊന്നതെന്ന് അമ്മ

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ മൂന്നു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നാണ് മൊഴി.
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎഫ്ഐ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാനായി കിണറ്റിൽ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ തന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് കിണറ്റിലേക്ക് വീണതാണെന്നായിരുന്നു അമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞത്.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കുറുമാത്തൂർ സ്വദേശികളായ ജാബിൻ - മുബഷിറ ദമ്പതികളുടെ അലൻ എന്ന കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടി കിണറ്റിൽ വീണ ഉടനെ അമ്മ ഒച്ചവച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരെത്തി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.