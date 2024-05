കുട്ടിയെ എറിഞ്ഞത് അമ്മ തന്നെ; യുവതി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി സംശയം

Newborn baby thrown was thrown away by mother, allegedly raped

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നു റോഡിലേക്കെറിഞ്ഞത് അമ്മ തന്നെയെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷ്ണർ ശ്യാം സുന്ദർ. കുഞ്ഞിന്‍റെ അമ്മയായ 23 വയസുള്ള യുവതി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി സംശയിക്കുന്നതായും കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെയായിരുന്നു പ്രസംവം, തുടർന്ന് മൂന്നു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ ഫ്ലാറ്റിന്‍റെ വാൽക്കണിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞത്. യുവതി ഗർഭിണിയായിരുന്ന കാര്യമോ പ്രസവിച്ച കാര്യമോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നെന്നും കമ്മിഷണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷമേ പറയാനാവൂ എന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. യുവതിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. യുവതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായാണ് പൊലീസിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികളാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്. പരിശോധനയിൽ നവജാത ശിശുവിന്‍റെ മൃതദേഹമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. സിസിടിവിയിൽ കുട്ടിയെ വലിച്ചെറിയുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്.