ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് വിലയിരുത്തൽ

No anti incumbency in Kerala, says LDF

തിരുവനന്തപുരം: വിവാദങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭരണവിരുദ്ധവികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇടത് മുന്നണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. എട്ട് മുതൽ 12 വരെ സീറ്റുകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ അവകാശവാദം. പോളിങ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ തരംഗം കേരളത്തിൽ അലയടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുന്നണി പറയുന്നു. പഴയ വോട്ട് ചരിത്രമാണ് ഇതിന് ആധാരമായി അവർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. പോളിങ് ശതമാനം കൂടുന്നത് മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. ഇത് കുറഞ്ഞ് 71.20 ൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് 2004ലെ വലിയ വിജയമുണ്ടായത്. 71.05 ആണ് ഇത്തവണത്തെ പോളിങ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. കോൺഗ്രസിന് സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കാര്യമായ പോളിങ് നടക്കാത്തതും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അലയടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണെന്നാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. 20 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ബൂത്ത് തലത്തിലെ കണക്ക് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും.