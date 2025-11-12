അബുദാബി കിരീടാവകാശിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പിണറായി വിജയൻ

അബുദാബി: യുഎഇ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അബുദാബിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സാമ്പത്തിക വികസന പങ്കാളിത്തങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ ധാരണയായി. കൂടുതൽ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്ന ചർച്ചകൾ നടത്താനും തീരുമാനമായി.
അബുദാബി സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് ജാസിം അൽ സാബി, അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടിവ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറലും കിരീടാവകാശിയുടെ ഓഫിസ് ചെയർമാനുമായ സൈഫ് സഈദ് ഗൊബഷ്, മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ, ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ, ലുലു ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസുഫലി എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അബുദാബിയിൽ നടന്ന പൊതുപരിപടിയിൽ പ്രവാസി സമൂഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വീകരണം നൽകിയിരുന്നു. സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.