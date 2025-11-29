"സന്നിധാനത്ത് മരണങ്ങളുണ്ടായാൽ താഴെയെത്തിക്കാൻ ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിക്കണം, സ്ട്രെച്ചർ വേണ്ട'': ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ശബരിമലയിൽ മരണങ്ങളുണ്ടായാൽ താഴെയെത്തിക്കാൻ ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. മൃതദേഹങ്ങൾ സ്ട്രെച്ചറിൽ ഇറക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്.
ശബരിമലയിൽ ഓരോ സിസണിലും 150 ഓളം പേർക്കെങ്കിലും ഹൃദയാഘാതങ്ങളുണ്ടാവുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നാൽപതോളം പേരെങ്കിലും മരിക്കാറുണ്ട്. ഇവരെ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് ചുമത്ത് താഴെയ്ക്കെത്തിക്കുന്നത്. ഇത് മലകയറുന്നവർക്ക് തടസമാവുമെന്നാണ് കോടതി വിലയിരുത്തൽ.
ശബരിമലയിൽ അസുഖബാധിതരെ താഴെയെത്തിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംബുലൻസുകൾ ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.