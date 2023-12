Sabarimala Special darshan facilities will be provided for children

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ദർശന സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് പി.എസ് പ്രശാന്ത്. പതിനെട്ടാം പടി കടന്നെത്തുന്ന കൊച്ചയ്യപ്പന്മാർക്കും കൊച്ചുമാളികപ്പുറങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്‍റെ ദർശനം നല്ലതുപോലെ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ കുട്ടികളെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇതിനായി ശ്രീകോവിലിനടുത്ത് പ്രത്യേക ഗേറ്റ് സ്ഥാപിച്ച്, കുട്ടികളെയും അവർക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു രക്ഷാകർത്താവിനെയും കടത്തിവിടും. ഉടൻ തന്നെ ഈ സൗകര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ ദേവസ്വം പൊതുമരാമത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. ആകെ 9 വരികളാണ് നടപ്പന്തലിലുള്ളത് .ഇതിൽ ഒന്ന് , രണ്ട് , നാല് , അഞ്ച് , ഏഴ് , എട്ട് വരികൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും , മൂന്നും ആറും വരികൾ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും ഒൻപതാമത്തെ വരി കുട്ടികൾക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമാണ്. ഒൻപതാമത്തെ വരിയിലൂടെ എത്തുന്ന കുട്ടികളെ പൊലീസ് സഹായത്തോടെ സുഗമമായി പതിനെട്ടാം പടി കയറ്റിയശേഷം ശ്രീകോവിലിനടുത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഗേറ്റ് വഴി ഭഗവാന്‍റെ മുന്നിലെത്തിക്കും. ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ കൈയിൽ പമ്പയിൽ വച്ച് തന്നെ പേരും, രക്ഷാകർത്താവിന്‍റെ മൊബൈൽ നമ്പറും എഴുതിയ ബാൻഡ് ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഡോളി നിരക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ മുറികൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ തുക മടക്കി നൽകും. ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പുഷ്പങ്ങൾ അതതിടങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ ശേഖരിക്കുന്ന ദേവരണ്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി ഭക്തരും , ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയും , ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് വിശുദ്ധി ദിനമായി ചെടികൾ നടുന്നതടക്കമുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നും പ്രസിഡന്‍റ് പറഞ്ഞു.