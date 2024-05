മേഖല തിരിച്ച് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം വേണം: നിർദേശവുമായി കെഎസ്ഇബി

should be sector wise electricity control in electricity usage says kseb

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ മേഖല തിരിച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വെണമെന്ന നിർദേശവുമായി കെഎസ്ഇബി. അധികം ഉപയോഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം അനുവാര്യമാണെന്നും പീക്ക് ടൈമിൽ സ്വയം ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ദിവസം 150 മെഗാ വാട്ട് എങ്കിലും കുറക്കണം എന്ന് കെഎസ്ഇബി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദേശം. എങ്ങനെ എപ്പോൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വരണം എന്നതിൽ കെഎസ്ഇബി സർക്കുലർ ഇറക്കും. മലബാർ മേഖലയിലായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിയന്ത്രണം വരിക. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും ചർച്ച ചെയ്തു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും.