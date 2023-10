Bicycle seen under the bus after the accident

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ കപ്പാലത്ത് സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന പതിനൊന്നുകാരനെ സ്വകാര്യബസ് ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു. കപ്പാലം സ്വദേശി ബിലാലിനെയാണ് ബസിടിച്ചത്. രാവിലെ പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയെ മറികടന്നെത്തിയ ബസ് കുട്ടിയെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ തളിപ്പറമ്പിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാർ ബസിന്‍റെ ചില്ല് അടിച്ചുതകർത്തു.