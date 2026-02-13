അച്ചടക്ക ലംഘനം; രണ്ട് പൊലീസുകാരെ പിരിച്ച് വിട്ടു

മുംബൈ: അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയതിനേത്തുടര്ന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് രണ്ട് പേരെ പിരിച്ചു വിടുകയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അനധികൃത കച്ചവടക്കാര്ക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തതിനും വിശദീകരണമില്ലാതെ ദീര്ഘനേരം ഹാജരാകാതിരുന്നതിനും, മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവുകള് ലംഘിച്ചതിനുമാണ് നടപടികള് .
അച്ചടക്ക ലംഘനവും ക്രിമിനല് കുറ്റങ്ങളും നേരിടുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കമ്മിഷണര് ദേവന് ഭാരതി പറഞ്ഞു. അച്ചടക്കം, കാര്യക്ഷമത, പൊതുജന വിശ്വാസം എന്നിവ തകര്ക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണര് പറഞ്ഞു.
