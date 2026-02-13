Mumbai

അച്ചടക്ക ലംഘനം; രണ്ട് പൊലീസുകാരെ പിരിച്ച് വിട്ടു

23 പേര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍
Disciplinary breach; Two policemen dismissed

മുംബൈ പൊലീസ്

Updated on

മുംബൈ: അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയതിനേത്തുടര്‍ന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് രണ്ട് പേരെ പിരിച്ചു വിടുകയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അനധികൃത കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തതിനും വിശദീകരണമില്ലാതെ ദീര്‍ഘനേരം ഹാജരാകാതിരുന്നതിനും, മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവുകള്‍ ലംഘിച്ചതിനുമാണ് നടപടികള്‍ .

അച്ചടക്ക ലംഘനവും ക്രിമിനല്‍ കുറ്റങ്ങളും നേരിടുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കമ്മിഷണര്‍ ദേവന്‍ ഭാരതി പറഞ്ഞു. അച്ചടക്കം, കാര്യക്ഷമത, പൊതുജന വിശ്വാസം എന്നിവ തകര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

അച്ചടക്കം, കാര്യക്ഷമത, പൊതുജന വിശ്വാസം എന്നിവ തകര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

MUMBAI
police

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com