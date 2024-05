ബിജെപി അദ്ധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് മുംബൈയിൽ

BJP president K. Surendran in Mumbai for election campaign

മുംബൈ : ബിജെപി കേരള സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി മുംബൈയിൽ എത്തി. വിമാന താവളത്തിൽവച്ച് ബി ജെ പി മഹാരാഷ്ട്ര കേരള സെൽ സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ കെ. ബി ഉത്തംകുമാർ , കേന്ദ്രീയ നായർ സാംസ്കാരിക സംഘ് ചെയർമാൻ ഹരികുമാർ മേനോൻ,ബി ജെ പി നേതാക്കളായ ദാമോദരൻ പിള്ള , സുരേശൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. മുംബൈയിലും സമീപത്തുള്ള ഉപനഗരങ്ങളിലും മത്സരിക്കുന്ന എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് വിവിധ പരിപാടികളിൽ കെ. സുരേന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കെ. ബി ഉത്തംകുമാർ പറഞ്ഞു.