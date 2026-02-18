നവിമുംബൈ: വനിതാദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ന്യൂ ബോംബെ കള്ച്ചറല് സെന്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഗീത സാംസ്കാരിക പരിപാടി മാര്ച്ച് 7ന് നവി മുംബൈയില് നടക്കും. വനിതകളുടെ കഴിവുകളും സാംസ്കാരിക സംഭാവനകളും ആദരിക്കുന്നതിനായാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്.
വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങില് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കൂടാതെ പ്രശസ്ത ഗസല് ഗായിക സുസ്മിത അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗസല് സന്ധ്യയും വനിതാ വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്ന വേദിയായിരിക്കും ചടങ്ങ്.
ചടങ്ങ് എന്എംഎംസി കോര്പ്പറേറ്റര് അഡ്വ. ഭാരതി രവികാന്ത് പട്ടീല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എന്എംഎംസി കോര്പ്പറേറ്റര് ദീക്ഷ സൂര്യകാന്ത് കചറെ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. സാമൂഹികസാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളില് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകള് നല്കിയ ലത നമ്പ്യാര്, ഷീബ കോമളന്, അജിത ദീപക്, ഷിനി ചന്ദ്രബോസ് എന്നിവരെ ആദരിക്കും