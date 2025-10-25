Mumbai

വാഗ്‌ദേവത യൂത്ത്‌ഫെസ്റ്റിവല്‍ നവംബര്‍ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളില്‍

പുനെ തലവടേ റോഡിലുള്ള സരസ്വതി വിശ്വവിദ്യാലയ നാഷണല്‍ സ്‌കൂളില്‍
Vagdevatha Youth Festival on November 1st and 2nd

വാഗ്‌ദേവത യൂത്ത്‌ഫെസ്റ്റിവല്‍ നവംബര്‍ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളില്‍

Updated on

പുനെ: വാഗ്ദേവത യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല്‍ നവംബര്‍ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളില്‍ തലവടേ റോഡിലുള്ള സരസ്വതി വിശ്വവിദ്യാലയ നാഷണല്‍ സ്‌കൂളില്‍ നടക്കും.

ഒന്നിന് രാവിലെ 8.30-ന് സ്‌കൂള്‍ ചെയര്‍മാനും വാഗ്ദേവത ഉപദേശകസമിതി ചെയര്‍മാനുമായ കെ. വിശ്വനാഥന്‍നായര്‍, മകരജ്യോതി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ പി.എസ്. രാജശേഖരന്‍പിള്ള, എസ്‌കെസിഎഫ് പ്രസിഡന്‍റ് സി.പി. ശശിധരന്‍, മാതൃഭൂമി ലേഖകന്‍ എന്‍.പി. രവി, വിധികര്‍ത്താകളായ കലാമണ്ഡലം അജിത, നന്ദകുമാര്‍ മാരാര്‍ നെല്ലുവായ, ആര്‍എല്‍വി അഖിലാ സൂരജ്, മഞ്ജുഷവര്‍മ പന്തളം, ഷെറിന്‍ ജോര്‍ജ് എന്നിവര്‍ചേര്‍ന്ന് ഉദ്ഘാടനംചെയ്യും.

പത്രാധിപര്‍ വേലായുധന്‍ പി. സ്വാഗതംപറയും. തുടര്‍ന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികള്‍ അരങ്ങേറും

MUMBAI
pune

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com