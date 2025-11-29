Mumbai

മുംബൈയില്‍ 53 നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തി വച്ചു

നഗരത്തില്‍ പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയെന്ന് മിലിന്ദ് ദേവ്‌റ
53 construction projects halted in Mumbai

വായുമലിനീകരണനിയന്ത്രണ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു

മുംബൈ: മുംബൈയിലെ വായുഗുണനിലവാരം മോശമായി തുടരുന്നതിനാല്‍ 53 സ്ഥലങ്ങളിലെ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തികള്‍ ബിഎംസി നിര്‍ത്തി വയ്പ്പിച്ചു. നിര്‍മാണസ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ എക്യുഐ (മോശം വായു ഗുണനിലവാരസൂചിക) മോണിറ്ററിങ് സെന്‍സറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയോ ഉള്ളവ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

നിര്‍ബന്ധമായും അവ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ വായുമലിനീകരണനിയന്ത്രണ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരും.

വായുഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ ഖനന നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേനാ എംപി മിലിന്ദ് ദേവ്റ ബിഎംസി കമിഷണര്‍ ഭൂഷണ്‍ ഗഗ്രാനിക്ക് കത്തെഴുതി.

മുംബൈയിലെ വായുമലിനീകരണ പ്രതിസന്ധി ഒരു കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌നമല്ല. ഇതൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്. വായു മലിനീകരണത്തിനെതിരേ ഇന്ത്യക്ക് രാജ്യവ്യാപകമായ പോരാട്ടവും ദേശീയ സമവായവും ആവശ്യമാണെന്ന് ദേവ്റ പറഞ്ഞു.

ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യ ആശങ്കകള്‍ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗം നേതാവ് ആദിത്യ താക്കറെ ആരോപിച്ചു. മുംബൈയില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മാതാക്കളും കരാറുകാരും ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന് മുന്‍ഗണനനല്‍കുന്നു. നിര്‍മാണ, പൊളിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ വികസനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ മരംമുറിക്കലാണ് ബിജെപിയുടെ പുതിയ മന്ത്രമെന്നും ആദിത്യതാക്കറെ ആരോപിച്ചു. അഴിമതിയുടെ അനന്തരഫലമാണ് വായുമലിനീകരണം കൂടുന്നതിന് കാരണമായതെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ആരോപിച്ചു.

