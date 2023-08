പ്രധാനമന്ത്രി അവരെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്: ഹരീഷ് സാൽവെ

Harish Salve, senior lawyer and former Solicitor General of India.

ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നീ​ര​വ് മോ​ദി​യെ​യും വി​ജ​യ് മ​ല്യ​യെ​യും ഇന്ത്യക്കു വി​ട്ടുകിട്ടണമെങ്കിൽ ആ​ദ്യം ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തീ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും മുൻ സോളിസിറ്റർ ജനറലുമായ ഹരീഷ് സാ​ൽ​വെ. ""എ​നി​ക്ക​റി​യാം, എ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ, അ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ചോ​ദി​ക്കും- അ​വ​ർ (നീ​ര​വ് മോ​ദി, വി​ജ​യ് മ​ല്യ) എ​വി​ടെ​യാ​ണ്. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് യു​കെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടാ​ണ് യു​കെ ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടും ത​മ്മി​ൽ ചേ​രി​ല്ല'', സാൽവെ പറഞ്ഞു. എ​ഴു​പ​ത്തേ​ഴാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​മു​ഖ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ചാ​ന​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഭി​മു​ഖ പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണു സാ​ൽ​വെ​യു​ടെ പരാമർശം. യു​കെ​യു​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ നീ​ര​വ് മോ​ദി​യെ​യും വി​ജ​യ് മ​ല്യ​യെ​യും വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സാൽവെ പറഞ്ഞു.