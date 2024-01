ഭോപ്പാലിൽ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് 26 ഓളം പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി; ദുരൂഹത

26 girls missing from an orphanage in Bhopal

ഭോപ്പാൽ: ഭോപ്പാലിൽ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ നിന്ന് 26 ഓളം പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട്. ജാർഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാന്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളെയാണ് അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായത്. അനാഥാലയത്തിൽ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയര്‍മാന്‍ പ്രിയങ്ക് കനുങ്കോ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ മാനേജർ അനിൽ മാത്യുവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അനാഥാലയത്തിലെ രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ അതില്‍ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 68 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടികളെ എത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ 26 പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് തെളിയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം മാനേജരോട് കാര്യങ്ങള്‍ തിരക്കിയെങ്കിലും തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നല്‍കാനായില്ല. പിന്നീട് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ബാലവകാശ കമ്മീഷന്‍ വിശദീകരണം അവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്രാജ് സിംങ് ചൌഹാനും രംഗത്തെത്തി. അനാഥാലയം നിയമവിരുദ്ധമായി നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക് കനുങ്കോ പറയുന്നു. കൂടാതെ പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിരവധി ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തി. 6 നും 18 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. തെരുവില്‍ അനാഥാരായി നടക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ഇവര്‍ അനാഥാലയത്തില്‍ എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികളെ പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യന്‍ മതം മാത്രമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചത്. कल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के तारासेवनिया में राज्य बाल आयोग अध्यक्ष व सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया।

यहाँ की संचालक NGO हाल तक सरकारी एजेन्सी की तरह चाइल्ड लाइन पार्ट्नर के रूप में कार्यरत रही है,एवं इसने सरकारी… pic.twitter.com/yVlWt04c90 — प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (@KanoongoPriyank) January 5, 2024 കൂടാതെ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വനിതാ ഗാർഡുകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കു എന്ന് നിയമമിരിക്കെ രാത്രിയിൽ 2 പുരുഷ ഗാർഡുകളാണ് ഉള്ളതെന്നും പ്രിയങ്ക് കനുങ്കോ പറഞ്ഞു.