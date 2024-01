BJP request the governor to not to make Soren's wife CM

ദുംക: മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ രാജിവച്ച് ഭാര്യ കൽപ്പനയെ പിൻഗാമിയായി നിയമിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ ബിജെപി പ്രതിനിധി സംഘം ഝാർഖണ്ഡ് ഗവർണർ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണനെ സന്ദർശിച്ചു. ഭാര്യയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ സോറൻ ശുപാർശ ചെയ്താൽ നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ചശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നാണു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബാബുലാൽ മറാൻഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്‍റെ ആവശ്യം. ഭൂമി തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകൾ നേരിടുന്ന സോറനോട് ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെ സോറന്‍റെ പാർട്ടിയായ ജെഎംഎമ്മിന്‍റെ മുതിർന്ന എംഎൽഎ സർഫറാസ് അഹമ്മദ് ഖാൻ നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചതാണു പുതിയ രാഷ്‌ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കു സാധ്യത ശക്തമാക്കിയത്. ഗാണ്ഡെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് ഖാൻ. രാജി നൽകിയ ഉടൻ സ്പീക്കർ ഇതു സ്വീകരിച്ച നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഇതോടെ, ഇവിടെ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങി. സോറന്‍റെ ഭാര്യ കൽപ്പനയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയശേഷം ഇവിടെ നിന്നു മത്സരിപ്പിക്കാനാണു പദ്ധതിയെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇത്തരമൊരു നീക്കം ജനാധിപത്യത്തെ പരിഹാസ്യമാക്കുമെന്നു മറാൻഡി പറഞ്ഞു. കൽപ്പന സോറൻ രേഖകൾ പ്രകാരം ഒഡീഷയിലെ താമസക്കാരിയാണ്. അവർക്ക് ഝാർഖണ്ഡിലെ സംവരണ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും മറാൻഡി ചോദിച്ചു. അതേസമയം, കൽപ്പനയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ആലോചന സോറൻ കുടുംബത്തിലെ അന്തഃഛിദ്രത്തിന്‍റെ ബാക്കിയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഹേമന്ത് സോറന്‍റെ സഹോദരൻ ബസന്ത് സോറനും മറ്റൊരു സഹോദരൻ ദുർഗ സോറന്‍റെ ഭാര്യ സീത മുർമുവും നിലവിൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളാണ്. ഇവർക്കു നേതൃത്വം കൈമാറാനും ഹേമന്ത് സോറനു താത്പര്യമില്ലെന്നു പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.