ബംഗളൂരു ബോംബ് സ്ഫോടനം: ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

Blast In Rameshwaram Cafe one in police custody

ബംഗളൂരു: രാമേശ്വരം കഫേയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതിയെന്ന സംശയിക്കുന്ന ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ. ഇയാളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തൊപ്പിയും കണ്ണടയും ധരിച്ച ഇയാൾക്ക് ഏകദേശം 30 വയസ് പ്രായം തോനിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചത്. ബംഗളൂരു സ്വദേശിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. ഇയാളെ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കഫേയിലെ മറ്റ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇയാൾ തൊപ്പികൊണ്ട് മുഖം മറിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ്. ബില്ല് ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഇ‍യാൾ കഴിക്കാതെ മേശയിൽ വച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ശേഷം കൈകഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് ഇയാൾ ബാഗ് ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ഥലം വിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടാവുന്നത്. ബംഗളൂരുവിലെ കുന്ദലഹള്ളിയിൽ പ്രശസ്തമായ രാമേശ്വരം കഫേയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 10 പേർക്കു പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ 8 പേർക്കും 2 ജീവനക്കാർക്കുമാണു പരിക്കേറ്റത്. ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോ‌ടെയായിരുന്നു സ്ഫോടനം.