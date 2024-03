Congress bank accounts frozen, can't campaign says Rahul Gandhi

ന്യൂഡൽഹി: പാര്‍ട്ടിയുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്താന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ആദായനികുതി വകുപ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്ത് പാർട്ടിയെ തകർക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിക്കലല്ല ഇതെന്നും ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ മരവിപ്പിക്കലാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം. തെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മൂന്നാഴ്ച മൂമ്പ് 4 ബാങ്കുകളിലായുള്ള കോൺഗ്രസിന്‍റെ 11 അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടി നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് 115 കോടി രൂപ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തട്ടിയെടുത്തു. പാര്‍ട്ടി ഇരുട്ടില്‍ നില്‍ക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റർ അടിക്കാനോ നേതാക്കള്‍ക്ക് ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനോ പണമില്ല. കോടതിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കളവാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ അക്കൗണ്ടല്ല, ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെയാണ് മരവിപ്പിച്ചതെന്നും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിന് നിഷ്പക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിവാര്യമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രല്‍ ബോണ്ടിലെ വിവരങ്ങളാണ് ബിജെപിയുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം. ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ബിജെപി ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച് അപകടകരമായ കളിയാണ് കേന്ദ്രം കളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കില്ലെന്നും ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിനെ കേന്ദ്രവും ബിജെപിയും സാമ്പത്തികമായി തകര്‍ക്കുകയാണെന്ന് സോണിയാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു. പ്രചാരണത്തിനു പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. രാജ്യത്ത് ബിജെപിയുടെ സാമ്പത്തിക ഏകാധിപത്യമാണു നടക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ചെലവില്‍ ബിജെപി പരസ്യമേഖല കയ്യടക്കി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവുമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.