dead woman comes back to life minutes before cremation Representative Images

മരിച്ചെന്ന് കരുതിയ ചിതയ്ക്കു തീ വയക്കുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്‍പായി യുവതി കണ്ണു തുറന്നു. ഒഡീഷയിലെ തെക്കൻ ഗഞ്ചാം ജില്ലയിലെ ബെർഹാംപൂർ പട്ടണത്തിലാണ് സംഭവം. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ 50 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ അമ്പത്തിരണ്ടുകാരിയായ സ്ത്രീ മരിച്ചതായി കരുതിയാണ് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയത്. എന്നാൽ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് സ്ത്രീ കണ്ണ് തുറക്കുകയായിരുന്നു. ‌ തീപിടുത്തത്തിൽ 50 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അധികൃതർ മറ്റൊരു മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യു. എന്നാൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. മരണത്തോടെ മല്ലിടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്ന സ്ത്രീ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ കണ്ണ് തുറന്നിലെന്ന് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് സിബാറാം പാലോയും പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് സ്ത്രീ മരിച്ചെന്ന് വിലയിരുത്തിയത്. എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയോ മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റിനായുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഭര്‍ത്താവ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം അടുത്ത ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു.മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്താൻ പോകുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീ കണ്ണ് തുറന്നത്. ഇതോടെ എല്ലാവരും ഞെട്ടി. തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീയെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ട് വരുകയും പിന്നീട് വീണ്ടും ആശുപത്രയില്‍ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.