ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽഫലാ സർവകലാശാലയുടെ ഓഫീസിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തി. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലുള്ള ഓഖ്ല ഓഫീസിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഏത് ഏജൻസിയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതെന്ന് അധികൃതർ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ഡോക്റ്റർ ഉമർ നബി അടക്കമുള്ള ഡോക്റ്റർമാർക്ക് അൽഫലാ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധമുള്ളതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നവംബർ 10ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേരായിരുന്നു മരിച്ചത്. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.