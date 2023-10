ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയില്‍ 111-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ഇന്ത്യ; പട്ടിക റദ്ദാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

india in 111rd position among 125 countries in global hunger index 2023

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയില്‍ കൂപ്പുകുത്തി ഇന്ത്യ. 2023ലെ ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ (global hunger index 2023) 125 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ 111-ാം സ്ഥാനത്താണെന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അയൽ രാജ്യങ്ങളായ പാക്കിസ്ഥാനും നേപ്പാളിനും ബംഗ്ലാദേശിനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 107-ാം സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക്. ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിണിയുടെ തോത് ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അയർലൻഡ്, ജർമ്മനിയിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർക്കാരിതര സംഘടനകളായ കൺസസേൺ വേൾഡ് വൈഡും (concern worldwide ) വെൽറ്റ് ഹംഗർ ഹിൽഫെ (Welthungerhilfe (WHH)) ആണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. പാകിസ്താൻ (102), ബംഗ്ലദേശ് (81), നേപ്പാള്‍ (69), ശ്രീലങ്ക (60) എന്നിങ്ങനെയാണ് പട്ടികയിലെ സ്ഥാനം. പട്ടിണി സൂചികയിൽ 28.7 സ്‌കോറാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പട്ടികയെ പൂർണമായും തള്ളി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രം​ഗത്തെത്തി. ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഈ പട്ടിക റദ്ദാക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. പേര് പട്ടിണി സൂചിക എന്നാണെങ്കിലും സൂചിക കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 4 സൂചകങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണവും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ വാദം. കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ എങ്ങിനെയാണ് പാകിസ്താനും ബംഗ്ലാദേശിനും പിറകില്‍ ആകുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ത്യ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്‌കോറുകൾ കണക്കാക്കാൻ ഒരേ മാനദണ്ഡമാണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെന്നും ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നത് ഫലത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഗ്ലോബൽ ഹംഗർ ഇൻഡക്‌സിലെ മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് മിറിയം വീമേഴ്‌സ് ദി ഹിന്ദുവിനോട് പറഞ്ഞു.