ക്യാനഡയ്ക്കുള്ള മറുപടി ജയ്ശങ്കർ യുഎന്നിൽ നൽകിയേക്കും

Indian External Affairs Minister S Jaishankar will address the UN General Assembly on Wednesday. File photo

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ ബുധനാഴ്ച ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാനഡയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഖാലിസ്ഥാനി വിഘടനവാദി നേതാവ് ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജറുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇന്ത്യക്കു പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇതു നിരാകരിച്ചുകഴിഞ്ഞെങ്കിലും, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പോലൊരു വേദിയിൽ നൽകുന്ന മറുപടി ലോകം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ത്യക്കെതിരേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ജി20 ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയ ട്രൂഡോയോട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇതിനോടു പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനു മുതിരാതിരുന്ന ട്രൂഡോ, ഇന്ത്യക്കെതിരേ ആരോപണമുന്നയിക്കാൻ സ്വന്തം പാർലമെന്‍റ് തന്നെയാണ് വേദിയാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സമാനമായൊരു വേദിയിൽ തന്നെ അതിനു മറുപടിയും നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമാണ്. നിജ്ജറുടെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച തെളിവൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിയമപരമായ നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ പോലും വൈകാതെ തെളിവെന്ന പേരിൽ എന്തെങ്കിലും രേഖയോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇന്ത്യൻ പേരുകളോ പുറത്തുവിടാൻ ട്രൂഡോ നിർബന്ധിതനാകും. കനേഡിയൻ പൗരൻമാരായ സിക്കുകാരുടെ വോട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന ക്യാനഡയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ആരോപണം ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.