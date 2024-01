no permission for rahul gandhi bharat nyay yatra in manipur

ഇംഫാൽ: ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിക്ക് ഇംഫാലിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ച് മണിപ്പൂർ സർക്കാർ. ഇംഫാലിലെ പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 14 ന് ഇംഫാലിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബീരേന്ദ് അറിയിച്ചു. അനുമതിയുടെ വിഷയം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ യാത്രയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര 55 ദിവസം നീളും. മുംബൈയിൽ 20 ന് സമാപിക്കും.