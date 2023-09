Indian External Affairs Minister S Jaishankar during his address to an event at the Council on Foreign Relations in New York on September 27, 2023.

ന്യൂയോർക്ക്: ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർക്കെതിരേ നിരന്തരം ഭീഷണികൾ ഉയരുമ്പോഴും തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ക്യാനഡ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്‌ശങ്കർ. ഖാലിസ്ഥാൻ നേതാവ് ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജറുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇന്ത്യക്കു പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം യുഎസിൽ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ പ്രതികരിച്ചു. നിജ്ജറുടെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തവും പ്രസക്തവുമായ എന്തു വിവരം തന്നാലും അതെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ക്യാനഡയെ ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും, എന്നാൽ, അങ്ങനെയൊരു വിവരവും ഇതുവരെ ക്യാനഡയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജയ്‌ശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ''നിജ്ജറുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇന്ത്യക്കു പങ്കുണ്ടെന്ന് ക്യാനഡ ആരോപിച്ചപ്പോൾ, അങ്ങനെയൊരു നയം ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വ്യക്തമായ വിവരം തരുന്ന പക്ഷം പരിശോധിക്കാൻ തയാറാണെന്നും അടുത്തതായി അറിയിച്ചു‌'', അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ക്യാനഡയിലെ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും, ആസൂത്രിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെയും സാന്നിധ്യം ആശങ്കാജനകമാണ്. ഇവരിൽ വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കൊടും ഭീകരരുമുണ്ടെന്നും ജയ്‌ശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ ക്യാനഡയിലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ നിരന്തരം പരസ്യ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ക്യാനഡയിലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കാൻ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ സർക്കാർ തയാറാവുന്നില്ല. രാഷ്‌ട്രീയ സൗകര്യം മാത്രമാണ് കനേഡിയൻ സർക്കാരിന്‍റെ പരിഗണന. നിരവധി കുറ്റവാളികളെ കൈമാറാനുള്ള അഭ്യർഥന ഇന്ത്യ കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ഭീകരവാദ നേതാക്കൾ തന്നെയുണ്ട്. പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമാണെന്നു മനസിലാക്കിയാണ് ഇത്തരക്കാർ ക്യാനഡയിൽ താവളമടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജയ്‌ശങ്കർ പറഞ്ഞു.