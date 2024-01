ജയിലിൽ ജാതി വിവേചനം: കേരള ഉൾപ്പെടെ 7 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്

sc notice to seven states on caste discrimination in prison

ന്യൂഡൽഹി: ജയിലിൽ ജാതി വിവേചനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനും കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നോട്ടീസയച്ചു. കേരളത്തിനു പുറമേ തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണു നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജയിലിനകത്തു ജാതിവിവേചനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാധ്യമപ്രവർത്തക സുകന്യ സാന്തയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജോലികൾ നൽകുന്നതെന്നും പട്ടിക വർഗത്തിലുള്ളവരെക്കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ശുചിമുറി വൃത്തിയാക്കിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ ജയിൽ ചട്ടത്തിൽ നിന്നു എടുത്തുമാറ്റണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്,ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി. പർദിവാല, മനോജ് മിശ്ര എന്നിവരാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. വിഷയത്തിന്‍റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി കോടതിയെ സഹായിക്കണമെന്ന് സോളിറ്റർ ജമറൽ തുഷാർ മേത്ത‍യോടു നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജയിൽ ചട്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.