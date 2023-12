security breach in lok sabha suspension of eight personnel

ന്യൂഡൽഹി: ലോ​ക്സ​ഭാ ചേം​ബ​റി​ലേ​ക്ക് അതീവ സുരക്ഷാസന്നാഹങ്ങൾ മറികടന്ന് പുതിയ സഭാമന്ദിരത്തിലേക്ക് യുവാക്കൾ കടന്നുകയറിയ സംഭവത്തിൽ നടപടിയുമായി ലോക്‌സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. 8 ജീവനക്കാരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. രാംപാല്‍, അരവിന്ദ്, വീര്‍ ദാസ്, ഗണേഷ്, അനില്‍, പ്രദീപ്, വിമിത്, നരേന്ദ്ര എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തത്. ഇന്നലെയുണ്ടായ ഗ്യാസ് ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാന ഗേറ്റിലൂടെ മാത്രമാണ് എംപിമാർക്ക് പാര്‍ലമെന്‍റിലേക്ക് പ്രവേശനനുമതിയുള്ളത്. പാര്‍ലമെന്റ് കെട്ടിടത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെ, അവരുടെ ഷൂസുകള്‍ അടക്കം അഴിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനകാർക്ക് അടക്കം കർശന പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കായുള്ള പ്രവേശനം മറ്റൊരു ഗേറ്റു വഴിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിശദമായ ദേഹപരിശോധനയും ബാഗുകൾ അടക്കം തുറന്ന് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി. ഇവരെ വിവിധ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. അറസ്റ്റിലായവരെ ഇന്നു തന്നെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.